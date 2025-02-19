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السيسي وسانشيز يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من غزة

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يسعى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال السيسي إلى جانب سانشيز بعد اجتماع في مدريد إنهما أكدا على “أهمية دعم المجتمع الدولي وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التي يتمسك بها ووطنه الذي لا يقبل التفريط فيه”.

بدوره أعرب سانشيز، وهو أحد المدافعين البارزين عن القضية الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي، عن “رفض إسبانيا وحكومتها القاطع لمشروع نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وشدد على أنه “يدعم بالتأكيد” اقتراح إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه والذي سيتم عرضه على القمة الاستثنائية للجامعة العربية التي تستضيفها القاهرة في الرابع من آذار/مارس المقبل.

تُعقد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة للرد على اقتراح ترامب وضع قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تحت السيطرة الأميركية ونقل سكانه إلى مصر والأردن. وأثارت مبادرة الرئيس الأميركي موجة من الاستنكار في العالم العربي وعلى نطاق أوسع في المجتمع الدولي.

وقال بيدرو سانشيز إن “غزة ملك للفلسطينيين وهي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وأشاد عبد الفتاح السيسي “بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخي الذي انحاز إلى الحق والعدل عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية”. 

وأضاف الزعيم الاشتراكي الإسباني في كلمته التي ألقاها في قصر مونكلوا، مقر رئاسة الحكومة، أن “ترحيلهم لن يكون غير أخلاقي ومخالفا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل سيكون له أيضا تأثير مزعزع للاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي”.

وقال الرئيس المصري إنه اتفق مع سانشيز أيضا على شراكة استراتيجية جديدة “بهدف تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري” وزيادة حجم التجارة بين مصر وإسبانيا.

ويستضيف الملك فيليبي السادس السيسي خلال زيارته على مائدة الغداء.

بورز-وي/ح س/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية