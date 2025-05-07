السيسي يشيد بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية لليونان أن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان “يُعد نقلة نوعية” في العلاقات الثنائية.

وأضاف السيسي عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ان المشروع “يفتح آفاقا جديدة لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة من مصر إلى أوروبا للمرة الأولى”.

ويهدف المشروع الموقع عام 2022، إلى نقل الطاقة الخضراء التي تنتجها محطات الكهرباء في مصر عبر كابل تحت مياه المتوسط إلى أثينا لتزويد اليونان والدول المجاورة بالطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع باسم Gregy-Elica Interconnector، بموازنة قدرها 4,2 مليارات يورو، إلى تحويل اليونان إلى “مركز” للطاقة الخضراء في شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا، وفقا لمجموعة كوبيلوزوس اليونانية التي تنفذ هذا المشروع.

وأكد الرئيس المصري “نأمل في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع الطموح وتسريع مراحل تنفيذه”.

وشارك السيسي مع ميتسوتاكيس في الاجتماع الأول لمجلس التعاون بين اليونان ومصر، الذي أُعلن عنه العام الماضي، ووقعا “الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية” الثنائية.

وسيناقش المجلس سبل مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والأمن والهجرة.

وتشارك اليونان أيضًا في مشروع إقليمي آخر للطاقة سيربط شبكة الكهرباء اليونانية بشبكتي قبرص وإسرائيل.

وهذا المشروع الذي سيعزز بشكل خاص أمن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، يسبب توترات مع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من الجزيرة.

شهد التعاون الاستراتيجي بين اليونان ومصر مرحلة مهمة عام 2020 بتوقيع اتفاقية لترسيم حدودهما البحرية فيما يتعلق بمنطقتهما الاقتصادية الخالصة.

وجاء هذا الاتفاق آنذاك ردا على محاولات أنقرة القيام بعمليات استكشاف في شرق المتوسط، وهي منطقة غنية بموارد الهيدروكربون.

بها/ليل/كام