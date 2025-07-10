الشرطة الباكستانية توقف 149 شخصا بينهم 48 صينيا في دهم مركز يقوم بعمليات احتيال

afp_tickers

2دقائق

أوقفت الشرطة الباكستانية 149 شخصا بينهم 71 أجنبيا معظمهم صينيون في عملية دهم لمركز اتصالات يقوم بعمليات احتيال، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الخميس.

وأضافت الوكالة في بيان أنه “خلال عملية الدهم كُشف عن مركز اتصالات كبير متورط في مخططات بونزي والاحتيال الاستثماري”.

وتابعت “من خلال هذه الشبكة الاحتيالية خُدع الناس وجُمعت مبالغ طائلة من المال بشكل غير قانوني”.

وأوضحت الوكالة أنها تحركت بناء على بلاغ عن الشبكة التي تنشط من مدينة فيصل آباد، وهي مركز صناعي في شرق البلاد.

وأفاد جهاز مكافحة الجرائم الالكترونية وكالة فرانس برس أن عملية الدهم جرت في منزل تشين أوان، المدير السابق لشبكة الكهرباء في المدينة، والذي لم يتم توقيفه.

وجميع الموقوفين رهن الاحتجاز، بمن فيهم 78 باكستانيا و48 صينيا إضافة إلى مواطنين من نيجيريا والفيليبين وسريلانكا وبنغلادش وزيمبابوي وبورما.

وأضاف الجهاز أن 18 من الموقوفين الـ 149 هم من النساء.

وبحسب نسخة من تقرير الشرطة فإن الضحايا كانوا يحصلون في البداية على عائد زهيد على استثماراتهم الأولى قبل إقناعهم بدفع مبالغ أكبر.

وأضاف التقرير “أدار المتهمون مجموعات على واتساب حيث استدرجوا الناس العاديين بتكليفهم بمهام استثمارية صغيرة، مثل الاشتراك في قنوات مختلفة على تيك توك ويوتيوب”.

وتابع “ولاحقا حوّلوهم إلى روابط على تلغرام لمهام أخرى عبر الإنترنت تتطلب استثمارات أكبر”.

ست-اكل/غد/الح