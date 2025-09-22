The Swiss voice in the world since 1935
الشرطة الفيليبينية توقف أكثر من 200 شخص خلال تظاهرات منددة بالفساد

اوقفت الشرطة الفيليبينية أكثر من مئتي شخص بينهم قصر في العاصمة مانيلا خلال صدامات اندلعت مع متظاهرين ملثمين في يوم سلمي إلى حد كبير من التعبئة ضد الفساد، وفق ما افاد متحدث باسمها الاثنين. 

ومن بين 216 شخصا تم توقيفهم الأحد خلال التظاهرات التي شابتها صدامات، هناك 88 قاصرا على الأقل. 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية هازل أسيلو لوكالة فرانس برس “حتى الآن، لم يكشف أي منهم عن دوافعه أو ما إذا تلقى أحدهم اجرا مقابل ذلك”. 

وأضافت “حين نعرف انتماءاتهم، سنتمكن من تحديد ما إذا كانوا من المتظاهرين أم أنهم يحاولون إثارة الشغب”. 

وافاد متحدث آخر باسم الشرطة، فيليب إينيس، بإصابة 93 شرطيا الأحد، مشيرا الى أنه من المرجح ارتفاع عدد التوقيفات مع استمرار التحقيقات.

ونُقل حوالى 50 شخصا إلى مستشفى في مانيلا بعد الصدامات، على ما اورد بيان لوزارة الصحة الاثنين.

وتظاهر عشرات الآلاف من الفيليبيين في العاصمة الأحد احتجاجا على فضيحة فساد تتعلق بمشاريع بنية تحتية وهمية للحماية من الفيضانات، ارهقت كاهل دافعي الضرائب. 

وقدرت وزارة المالية أن الاقتصاد الفيليبيني خسر ما يصل إلى 118,5 مليار بيزو (1,7 مليار يورو) بين عامي 2023 و2025 بسبب فساد في مشاريع لدرء الفيضانات. 

وتقدر منظمة غرينبيس الخسائر بنحو 15,3 مليون يورو.

سول/ريم/ب ق

