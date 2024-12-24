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الشرع يتفق مع قادة الفصائل السورية على الاندماج مع وزارة الدفاع

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دمشق (رويترز) – قالت القيادة العامة السورية الجديدة في بيان إن أحمد الشرع القائد الفعلي لسوريا توصل إلى اتفاق يوم الثلاثاء مع “قادة الفصائل الثورية” يقضي بحل جميع الفصائل و”دمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.

وقال رئيس الوزراء محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع سيعاد تشكيلها لتشمل الفصائل التي كانت جزءا من المعارضة في السابق والضباط المنشقين عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.

ويواجه الشرع مهمة شاقة تتمثل في محاولة تجنب الصدامات بين الفصائل الكثيرة.

وعين حكام سوريا الجدد مرهف أبو قصرة، القائد الكبير في المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد، وزيرا للدفاع في الحكومة المؤقتة.

وتشمل الأقليات العرقية والدينية التاريخية في سوريا الأكراد المسلمين والشيعة، الذين كانوا يخشون خلال الحرب الأهلية أن يعرض أي حكم إسلامي سني مستقبلي أسلوب حياتهم للخطر، وكذلك المسيحيين الأرثوذكس السريان واليونانيين والأرمن، والطائفة الدرزية.

وأبلغ الشرع المسؤولين الغربيين الذين زاروه بأن هيئة تحرير الشام التي يرأسها، والتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في الماضي، لن تسعى للانتقام من النظام السابق ولن تقمع أي أقلية دينية.

وسيطر مقاتلون من المعارضة السورية على العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاما لينتهي حكم عائلته الذي استمر عقودا.

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