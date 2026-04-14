الصومال: مقتل 27 من مسلحي حركة الشباب في عملية جرت بدعم دولي
14 أبريل نيسان (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الصومالية اليوم الثلاثاء إن قواتها المسلحة قامت بالتعاون مع قوات أمن محلية بقتل 27 مسلحا من حركة الشباب في ولاية جوبالاند شبه المستقلة، في عملية جرت بدعم دولي.
ولم يذكر بيان وزارة الدفاع أسماء الشركاء الدوليين الذين قدموا الدعم، لكنه أشار إلى إن العملية تمت بدعم من غارات جوية.
ويشن الجيش الأمريكي غارات جوية للمساعدة في القتال ضد حركة الشباب، التي تشن تمردا مسلحا منذ عقدين في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي وإقامة حكمها الخاص القائم على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين قُتلوا في “عملية واسعة النطاق في منطقتي جوبا السفلى وجوبا الوسطى”، وأضافت أنه تم ضبط أسلحة وألغام كانت بحوزة المسلحين. وأوضحت أن من بين القتلى قيادات كبيرة في الحركة المتمردة.
وتسعى بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلى مساعدة الحكومة الصومالية في دحر حركة الشباب، إلا أن الحركة لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الريف، ولديها القدرة على شن هجمات من حين لآخر على المراكز السكانية الرئيسية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)