الصين “تعارض بشدة” المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان

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أعلنت الصين الأحد أنها “تعارض بشدة” موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571 مليون دولار كمساعدة دفاعية لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان “هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية”، مضيفة أن بكين “تعارض بشدة هذا الإجراء”.

ونددت الخارجية الصينية بـ”انتهاك مبدأ الصين الواحدة”.

ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال “مواد وخدمات” عسكرية من أجل “تقديم المساعدة لتايوان”، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.

ولم تُعط واشنطن مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة.

والجمعة قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها وافقت على بيع معدّات عسكرية لتايوان بقيمة 295 مليون دولار.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات.

ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير غضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.

ويكتنف “التباس استراتيجي” موقف الولايات المتحدة من احتمال التدخّل عسكريا في حال تعرّضت تايوان لهجوم من الصين.

وشكرت وزارة الدفاع التايوانية للولايات المتحدة “التزامها الأمني الراسخ تجاه تايوان”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المساعدات الإضافية الممنوحة.

في حين، اعتبرت جو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب الشؤون التايوانية، وهو جهاز تابع للحكومة الصينية، أن المساعدة الأميركية الجديدة “تتعارض مع الالتزامات الجدّية للمسؤولين” الأميركيين بعدم دعم “استقلال تايوان”.

وأضافت فنغليان في تصريحات نقلتها “سي سي تي في” أننا “نطالب بأن تتوقّف الولايات المتحدة فورا عن تسليح تايوان وتدير مسألة تايوان بأكبر قدر من الحيطة”.

وكثفت بكين الضغوط العسكرية والسياسية على تايبيه في السنوات الأخيرة، عبر إرسالها بانتظام سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة المحيطة بتايوان.

وقالت تايبيه الأسبوع الماضي إن الصين نفذت انتشارا بحريا ضخما قرب مياهها، متحدثة عن نشر “نحو 90 سفينة”. لكنّ هذا الانتشار، وهو الأكبر منذ سنوات، لم تؤكّده بكين.

وخلال العقود الخمسة الماضية، باعت الولايات المتحدة معدات عسكرية وذخائر بمليارات الدولارات لتايوان، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 وسفن حربية.

اسك/جص-م ن/ريم