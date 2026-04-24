الصين ترفض الاتهامات الأميركية لها بسرقة نماذج الذكاء الاصطناعي

afp_tickers

2دقائق

رفضت الصين الجمعة اتهامات البيت الأبيض بشأن سرقة نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية على نطاق واسع، واصفة إياها بأنها “لا أساس لها على الإطلاق”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي دوري إن “مزاعم الولايات المتحدة لا أساس لها على الإطلاق. إنها تشكل حملة تشهيرية ضد إنجازات صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية”.

وكان مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس قال الخميس على منصة إكس إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن “كيانات أجنبية، في المقام الأول في الصين” تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية سرا على نطاق واسع للاستفادة من قدراتها لصالحها الخاص.

وأعلنت شركة “ديبسيك” الصينية الجمعة إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي.

وقال غو جياكون “نحث الجانب الأميركي على احترام الحقائق، والتخلي عن تحيزاته، ووقف سياسته المتمثلة في الاحتواء التكنولوجي والقمع تجاه الصين، وبذل المزيد من الجهود لتسهيل التبادلات والتعاون التكنولوجي بين البلدين”، في إشارة إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وصول الصين إلى بعض التقنيات.

تُعدّ هذه القضية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة والصين. ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين في منتصف أيار/مايو.

اهل/ح س/خلص