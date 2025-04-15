الصين تعرض مكافأة للقبض على ثلاثة أميركيين متهمين بالتجسس

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عرضت الشرطة الصينية الثلاثاء “مكافآت” في مقابل القبض على ثلاثة “عملاء سريين” لوكالة الأمن القومي الأميركية يشتبه في ضلوعهم في هجمات إلكترونية خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في شباط/فبراير.

ووكالة الأمن القومي هي إحدى أجهزة الاستخبارات الرئيسية في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في التنصت والتجسس الإلكتروني.

ولم تربط الصين الأمر بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تسببت بتصعيد التوتر بين بكين وواشنطن.

وقالت شرطة مدينة هاربين في شمال شرق الصين في بيان الثلاثاء إنها أصدرت أوامر بتوقيف ثلاثة “عملاء سريين” تابعين لوكالة الأمن القومي الأميركية وهم “كاثرين أ. ويلسون، وروبرت ج. سنيلينغ، وستيفن دبليو جونسون” بتهمة تنفيذ هجمات إلكترونية ضد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في المدينة في شباط/فبراير.

أعلنت السلطات الصينية في مطلع نيسان/أبريل أنها سجلت أكثر من 270 ألف هجوم إلكتروني من الخارج ضد الأنظمة الإلكترونية للحدث الرياضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الثلاثاء إن تحقيقا كشف منذ ذلك الحين أن الهجمات الإلكترونية التي شنتها وكالة الأمن القومي الأميركية استهدفت في المقام الأول أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالتسجيل وإدارة الوصول والمغادرة وتسجيل الدخول للمنافسة.

وأضافت أن هذه الأنظمة “تحتوي على بيانات حساسة حول المشاركين” وأن “وكالة الأمن القومي كانت تسعى بوضوح إلى سرقة المعلومات الخاصة بالرياضيين”.

وقالت شرطة هاربين إنها ستقدم “مكافآت” لأي شخص يدلي “بمعلومات مفيدة” أو “يساعد في القبض على المشتبه بهم”.

والثلاثاء، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان “الإجراءات الخبيثة التي تقوم بها الحكومة الأميركية على الإنترنت” وأكد أن بكين أعربت عن “مخاوفها” لواشنطن.

وأضاف خلال الإحاطة الصحافية اليومية “نحث الولايات المتحدة … على التوقف عن شن هجمات إلكترونية ضد الصين ووضع حد لعمليات تشويه صورة الصين والهجمات التي لا أساس لها”.

ولم ترد السفارة الأميركية في بكين على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

وقالت شرطة هاربين إن عملاء وكالة الأمن القومي المشتبه بهم استهدفوا أيضا شركات صينية، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة هواوي التي تخضع لعقوبات أميركية منذ العام 2019 لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتتبادل الولايات المتحدة والصين الاتهامات بالتجسس.

وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن الحكم على الأشخاص المدانين بالتجسس في الصين بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

وقالت وكالة الأمن القومي الصينية في آذار/مارس الماضي إن مهندسا صينيا سابقا حكم عليه بالإعدام بتهمة نقل معلومات سرية إلى وكالة استخبارات أجنبية.

ميا/ص ك/غ ر