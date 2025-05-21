الصين تندد بتوجيهات أميركية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

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تعهدت بكين الأربعاء “الرد بحزم” على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات “ترهيب” تقوم بها واشنطن.

وتراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين.

لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ”عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن”.

كما حذرت “الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية” لتطوير “نماذج صينية للذكاء الاصطناعي”.

ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ “الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات”، متوعدا باتخاذ “إجراءات حازمة” ردّا على ذلك.

وحذّرت الوزارة في بيانها “أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك” القوانين الصينية.

– ضغوط على شركات الذكاء الاصطناعي –

غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن “بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها”.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية “مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا”.

وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض “محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأميركي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي”.

واعتبر أن تلك السياسات كانت “غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية”.

وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في كانون الثاني/يناير، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 أيار/مايو، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023.

ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من “المستوى الأول” مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في “المستوى الثاني” مثل المكسيك أو البرتغال.

ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل “إنفيديا” و”ايه أم دي” ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود.

ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين “فشلت” بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية.

وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ “الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها”.

وأضاف “أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة”.

اس/بم-كام/الح