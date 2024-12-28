مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الضباب يعوق حركة الملاحة الجوية في بريطانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استمرت القيود المفروضة منذ الجمعة على حركة الملاحة الجوية في عدّة مطارات بريطانية كبيرة بسبب ضباب كثيف، على ما أعلنت الخدمة الوطنية للملاحة الجوية (NATS).

وتبقى هذه القيود الموقتة “سارية في المواقع حيث تنخفض الرؤية”، بحسب ما قال ناطق باسم الخدمة في بيان السبت.

ويعدّ مطارا غاتويك (لندن) ومانشستر، وهما ثاني وثالث أكثر المطارات نشاطا في البلد، من الأكثر تأثّرا بهذه الاضطرابات.

وقال ناطق باسم مطار غاتويك في تصريحات لوكالة فرانس برس صباح السبت إنه نظرا إلى “سوء الرؤية”، سيتمّ “على الأرجح” تأخير بعض الرحلات طوال اليوم.

والجمعة، ألغيت عشرات الرحلات انطلاقا من مطارات مانشستر وغاتويك وهيثرو (لندن) وأُخّرت مئات الرحلات الأخرى.

ودعت الخدمة الوطنية للملاحة الجوية كلّ المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمعرفة إن كانت رحلاتهم ما زالت قائمة.

وأشارت إلى أنها “تراقب” الوضع مع المكتب الوطني للأرصاد الجوّية في بريطانيا.

ادم/م ن/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
34 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
19 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية