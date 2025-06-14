الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بعدم وجود زيادة في الإشعاع خارج موقع أصفهان

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(رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي، وهو أحد الأهداف التي قصفتها إسرائيل يوم الجمعة.

كانت الوكالة قالت في وقت سابق إن أربعة أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء هجوم يوم الجمعة، منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.

وأضافت الوكالة عبر منصة إكس “مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع”.