العال الإسرائيلية تكثف رحلاتها لإعادة الركاب العالقين بعد وقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – قالت شركة طيران العال الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنها تعمل على إقامة جسر جوي لإعادة عشرات الآلاف من المسافرين العالقين بعد إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في أعقاب اندلاع الحرب مع إيران في 13 يونيو حزيران الجاري.

وأضافت الشركة، وهي الناقل الوطني في إسرائيل، أنها ستزيد جدول رحلاتها وستستخدم أسطولها بالكامل وستضيف آلاف المقاعد في الساعات الأربع والعشرين المقبلة في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد قتال دام 12 يوما، ومع الفتح التدريجي لمطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب.