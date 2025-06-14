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العراق يعمل على النأي بنفسه عن الصراع بين إيران وإسرائيل (مسؤولان)

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أجرت بغداد اتصالات مع كلّ من طهران وواشنطن للنأي بنفسها عن النزاع العسكري الدائر بين إيران وإسرائيل، حسبما قال مسؤولان رفيعان السبت لوكالة فرانس برس، في ظلّ تفاقم التوترات الإقليمية.

ويحاول العراق حليف إيران التي تتشارك معه حدودا طويلة وعلاقات تاريخية ثقافية وسياسية، الحفاظ منذ سنوات على علاقته الاستراتيجية مع واشنطن.

وقال مسؤول عراقي أمني كبير لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن بغداد طلبت من طهران تجنّب استهداف المصالح الأميركية في أراضيه، موضحا “تم الطلب ووعدنا الإيرانيون خيرا”.

وأضاف أن “إيران متفهمة للطلب العراقي”.

من جهته، قال مسؤول حكومي طلب عدم كشف هويته، إن بغداد “طلبت رسميا من الولايات المتحدة عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء العراقية”، مؤكدا على “أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي”.

وأعلن العراق الجمعة رفع شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل التي اتهمها باستخدام أجوائه في ضرب إيران.

وتابع المسؤول “يجب أن تتحمّل الولايات المتحدة، بصفتها الدولة القائدة للتحالف الدولي، مسؤولياتها ومنع أي انتهاكات تمس أمن العراق أو تعرض استقراره للخطر”.

كانت إيران هدّدت الأربعاء، قبل بدء التصعيد الجاري مع إسرائيل، باستهداف القواعد الأميركية في الشرق الأوسط في حال اندلاع نزاع يكون سببه فشل المباحثات النووية مع واشنطن.

وتنشر الولايات المتحدة زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار تحالف دولي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تبنّت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع في العراق وسوريا ينتشر فيها جنود أميركيون في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية من خلال سحب موظفين “غير أساسيين”.

وطالبت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران الجمعة بمغادرة القوات الأميركية المنتشرة في البلد ضمن التحالف الدولي، فيما حذّرت كتائب حزب الله خصوصا من “مزيد من الحروب في المنطقة” بعد هجمات إسرائيل على إيران.

غير أن المسؤول الأمني أشار في تصريحه لفرانس برس إلى أن “الجميع” بما في ذلك الفصائل العراقية المسلحة “متعاون مع الحكومة لإبعاد العراق عن الصراع”.

ع ك/كبج/ح س

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