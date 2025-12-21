العربية للطيران تضيف براغ إلى قائمة وجهاتها الأوروبية

احتفلت “العربية للطيران” أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السبت بإطلاق رحلتها اليومية الجديدة والمباشرة التي تربط بين مطار الشارقة الدولي ومطار فاتسلاف هافل في براغ لتُعزّز بذلك شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء السبت أنّه يتم تشغيل الخدمة الجديدة بطائرة “ايه320 نيو” الحديثة التي تسلمتها الناقلة مؤخراً ما يُتيح للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة وراحة فضلاً عن دعم حركة السياحة والأعمال والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك.

