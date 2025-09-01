العين تستضيف نسخة جديدة من “محاربي الإمارات” في 10 أيلول/سبتمبر

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة عن عودة منافسات النسخة الدولية من البطولة والتي ستقام من خلال النسخة 63، الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر الجاري في مركز أدنيك العين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارت (وام) الإثنين.

وتُنظم هذه النسخة شركة بالمز الرياضية بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

تشهد المنافسات إقامة 12 نزالا بمشاركة 24 مقاتلا من أبرز اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن “عودة منافسات البطولة إلى مدينة العين وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يكتسب الحدث أهمية كبرى، خاصة من ناحية إبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها العين، في ظل حضور نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم”.