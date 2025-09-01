The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

العين تستضيف نسخة جديدة من “محاربي الإمارات” في 10 أيلول/سبتمبر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات “محاربي الإمارات” للفنون القتالية المختلطة عن عودة منافسات النسخة الدولية من البطولة والتي ستقام من خلال النسخة 63، الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر الجاري في مركز أدنيك العين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارت (وام) الإثنين.

وتُنظم هذه النسخة شركة بالمز الرياضية بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

تشهد المنافسات إقامة 12 نزالا بمشاركة 24 مقاتلا من أبرز اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن “عودة منافسات البطولة إلى مدينة العين وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يكتسب الحدث أهمية كبرى، خاصة من ناحية إبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتميز بها العين، في ظل حضور نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية