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الغاء 16 قطارا تابعا لـ”يوروستار” بسبب عطل كهربائي في فرنسا

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تسبب عطل كهربائي الاثنين في إلغاء ما لا يقل عن 16 قطارا تابعا لشركة “يوروستار” واضطرابات مع تأخيرات تصل إلى ساعة و50 دقيقة، وفق ما ذكرت الشركة لوكالة فرانس برس.

وذكرت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (SNCF) من جانبها لوكالة فرانس برس أن فرق العمل موجودة في الموقع “لإتمام التقييم وإجراء الإصلاحات”، مشيرة إلى “مشكلة في الخط العلوي”.

وحدث العطل بين مدينتي موسي ولونغويل في شمال فرنسا.

وتم إلغاء ما لا يقل عن 16 قطارا تابعا لشركة “يوروستار” بين باريس وكل من لندن وأمستردام وبروكسل حتى الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، وعاد قطار كان متوجها من باريس إلى بروكسل وآخر من بروكسل إلى باريس، كانا قد غادرا هذا الصباح، إلى محطتي انطلاقهما، بحسب الشركة الفرنسية البريطانية.

ووضعت فرق الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد مسارات بديلة.

ولم تتمكن الشركة بحلول الظهر من تحديد موعد إعادة الخدمة الى وضعها الطبيعي.

مفن/ريم/ب ق

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