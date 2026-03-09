الفساد ينهش النظام الصحي في جنوب السودان

تعرّض حاكم جونغلي خلال جولة في منطقته التي تمزّقها الحرب في جنوب السودان لوعكة إثر ارتفاع ضغط الدم، فنُقل إلى كينيا لتلقي العلاج، في مثال فادح على قصور النظام الصحي في أحدث دول العالم عمرا، بسبب تفشّي الفساد.

وتضرب حادثة الحاكم رييك غاي كوك مثلا لتسليط الضوء على البون الشاسع بين النخبة في جنوب السودان والمواطنين العاديين الذين ليس في مقدورهم تلقّي العلاج في الخارج، فيصبح موتهم محتّما.

وفي أيلول/سبتمبر، ندّد تقرير للأمم المتحدة بسلوك المسؤولين في البلد الذين “يستغلّون الموارد العامة لأغراض شخصية”.

فقد استخدمت عائدات النفط التي حصلت عليها الدولة منذ العام 2011 والمقدّرة بأكثر من 25,2 مليار دولار “على نحو ضبابي بالكامل تقريبا”، بحسب لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان التي تعمل لحساب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ولا حول لسكان الدولة الوليدة.

وبين العامي 2023 و2024، كانت نسبة 0,7 % لا غير من الميزانية مخصّصة لشؤون الصحة، وهو مبلغ يوازي النفقات الصحية لرئيس الدول سالفا كير وحده، بحسب ما أوضح التقرير.

ويموّل نحو 80 % من خدمات الرعاية الصحية من جهات أجنبية مانحة، عبر منظمات غير حكومية ووكالات أممية، فيما تشتعل مواجهات بين السلطة والمعارضة في بعض المناطق.

وفي العاصمة جوبا، أعرب جندي أصيب في ساقه عن دهشته لوكالة فرانس برس إثر نقله إلى المستشفى جوّا، إذ يترك أغلبية المصابين لمصيرهم. وأخبر أجوونغ دينغ (33 عاما) “عندما أصبت برصاصة، ظننت أنني سأموت”.

– “تحفيزات” –

ولم يسعفه الجيش بل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي توفّر له العلاج في قسمها في المستشفى العسكري الذي تدعمه من خلال تسديد ما تسمّيه متحفّظة “تحفيزات” لطاقمه.

وقال عامل في المجال الإنساني طلب عدم الكشف عن هويّته لوكالة فرانس برس “إذا لم ندفع لهم المال، لا يبقى أحد”.

وبالكاد يتقاضى العاملون في المستشفيات ما بين 10 دولارات و50 دولارا في الشهر، حالهم حال الموظفين الحكوميين الذين لم يتلق كثيرون منهم رواتبهم منذ أشهر.

وما خلا القسم الذي تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يتمدّد المرضى بضمّاداتهم المضرجة بالدماء على الأرض، ومن بينهم رجل تلقّى رصاصة في العنق يصعب عليه التنفّس.

وفي بلد لم يعبَّد سوى 300 كيلومتر من طرقه أغلبيتها لا تعود صالحة للسير خلال موسم الأمطار، من الصعب الوصول إلى طبيب قبل التهاب الجروح وكثيرة هي حالات بتر الأعضاء.

وترفض الحكومة الإفصاح عن عدد الجنود المصابين أو القتلى منذ سنة بعد توتّر الأوضاع.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 5100 مدني ونزح مئات الآلاف. وتحذّر المنظمة من حرب أهلية يغرق فيها البلد برمّته. وقد أودى النزاع السابق في العشرية الثانية من الألفية بحياة 400 ألف شخص.

– الأكثر فسادا في العالم –

وفيما تتحسّن مؤشّرات التنمية في بلدان كثيرة في إفريقيا وفي العالم، تبقى تلك في جنوب السودان على حالها في أحسن الأحوال.

ولم يتحسّن متوسّط العمر المتوقّع بواقع 58 عاما منذ الاستقلال. ويموت 10 % من الأطفال قبل بلوغ عامهم الخامس. وتعدّ نسبة وفيات الحوامل في جنوب السودان الأعلى على مستوى العالم، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتعدّ الدولة من أخطر الأماكن في العالم للعاملين في المجال الإنساني وميدان الصحة. والعام الماضي، تعرّضت منشآت “أطباء بلا حدود” لأحد عشر هجوما.

وفي ظلّ الانخفاض الشديد في التمويل الدولي والمساعدات الإنسانية، اضطرت منظمات غير حكومية كثيرة إلى خفض وجودها في البلد، في قرار له تداعيات كارثية على السكان في ظلّ قصور الدولة.

وينبغي ألا تعوّل جنوب السودان بمواردها النفطية على الأمم المتحدة، بحسب ما قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وفي 2024، تلقّت جنوب السودان 1,4 مليار دولار من المساعدات، أي أكثر من أيّ بلد آخر نسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي، بحسب البنك الدولي. ولفت فليتشر إلى أنه “في حال رأت الجهات المانحة أنه تعذّر علينا تحقيق نتائج… فهي لن تستمرّ في دعم جهودنا”.

وحذّرت الولايات المتحدة من سحب تمويلها من جنوب السودان إذا لم تتعامل الدول مع مشكلة “اختلاس العائدات العامة”.

وبحسب تصنيف منظمة “الشفافية الدولية”، تعدّ جنوب السودان الدولة الأكثر فسادا في العالم. واكتفى وزير الإعلام أتيني ويك أتيني بالقول ردّا على سؤال من وكالة فرانس برس في هذا الخصوص “لا أدري أيّ معايير استخدموا”.

