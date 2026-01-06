الفيضانات توقع 16 قتيلا في سولاويزي بإندونيسيا وتشرد المئات

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة سياو الإندونيسية، في سولاويزي، بفيضانات مفاجئة أودت بحياة 16 شخصا على الأقل، وأجبرت مئات السكان على إخلاء منازلهم.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان أن نهرا فاض وغمر أربع بلدات في الجزيرة الصغيرة الواقعة شمال سولاويزي، في الجزء الشرقي من الأرخبيل الإندونيسي الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري “لقي 16 شخصا حتفهم نتيجة الفيضانات المفاجئة”، مضيفا أن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وتم تسجيل 22 مصابا وإجلاء 700 من السكان.

وأضاف عبد المهاري “نتجت الفيضانات المفاجئة عن هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي… ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه النهر”.

جرفت مياه الفيضانات صخورا ضخمة وأشجارا اقتُلعت من جذورها، وفق صور نشرتها وكالة البحث والإنقاذ.

وقال المتحدث إن الفيضانات أدت إلى قطع بعض الطرق وألحقت أضرارا بعشرات المنازل، فضلا عن المباني العامة ومرافق البنية التحتية.

تتعرض إندونيسيا كل عام لفيضانات خلال موسم الأمطار الذي يمتد عادة من تشرين الأول/أكتوبر إلى آذار/مارس.

ووفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية، لقي 1178 شخا حتفهم في فيضانات اجتاحت ثلاث مقاطعات في جزيرة سومطرة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت الأرخبيل في السنوات الأخيرة.

كما تسببت العواصف الاستوائية المصحوبة بأمطار موسمية غزيرة في فيضانات مميتة في ماليزيا وتايلاند وسريلانكا المجاورة.

