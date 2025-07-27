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القاهرة الإخبارية: شاحنات المساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية يوم الأحد أن شاحنات المساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء “ممرات إنسانية” من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق “وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية” في المناطق المكتظة بالسكان.

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