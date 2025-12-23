The Swiss voice in the world since 1935
القبض على مؤثر جزائري في فرنسا بتهمة إهانة عناصر شرطة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الثلاثاء إلقاء القبض على المؤثر الجزائري مهدي ب. المتهم سابقا في فرنسا بتبرير الإرهاب، وذلك بعدما نشر أخيرا على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يهين فيه عناصر شرطة أثناء تأديتهم واجبهم.

وقال نونيز في منشور على منصة إكس، “أُلقي القبض عليه الليلة الماضية”. 

وفي مقطع فيديو منشور على تطبيق تيك توك، صوّر مهدي ب. عناصر شرطة أثناء قيامهم بواجبهم في مكان عام، موجها لهم وللدولة الفرنسية إهانات باللغة العربية، كما حرّض شابا على ضرب أحدهم.

وكان مهدي ب. (29 عاما) دين في كانون الثاني/يناير بالسجن ثمانية أشهر خلال جلسة استماع فورية أمام محكمة في منطقة باريس، بتهمة تبرير الإرهاب.

وحينها، أصدرت السلطات أمرا بمغادرته الأراضي الفرنسية.

وفي بداية السنة، ألقت السلطات الفرنسية القبض على العديد من المؤثرين الجزائريين تمهيدا لترحيلهم إلى الجزائر، وسط توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبما أنّ الجزائر لا تصدر تصاريح دخول، فقد تم وضع المؤثر قيد الإقامة الجبرية في فرنسا بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز إداري في تشرين الأول/نوفمبر، وفقا لمصدر مطلع على القضية.

مك/ناش/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

