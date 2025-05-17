القمة العربية 34 في بغداد تدعو لوقف الحرب في غزة وتدعم سوريا

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من سامح الخطيب

بغداد (رويترز) – دعا القادة والزعماء العرب يوم السبت إلى الوقف الفوري للحرب على غزة وأبدوا دعمهم للمحادثات الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة بشأن ملف طهران النووي كما رحبوا برفع العقوبات عن سوريا.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للصحفيين في البيان الختامي للقمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في بغداد يوم السبت “تصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية”.

وأضاف “طالبنا بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في فلسطين، دون قيد أو شرط”.

جاءت هذه القمة بعد نحو شهرين من قمة غير عادية استضافتها القاهرة تبنت خلالها الدول العربية خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة بغداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى “بذل كل ما يلزم من جهود وضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة يكون فيها وسيطا وراعيا”، منوها بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة سابقا في إبرام معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

وتتوسط مصر وقطر والولايات المتحدة لإنهاء الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل.

لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة الأمريكية في يناير كانون الثاني، اقترح تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة في مقدمتها مصر والأردن وهو ما رفضته الدولتان بشدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته أمام القمة “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحاضرة إلى “تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وحث أيضا على “إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة لتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية مستمرة في إصلاح مؤسساتها، قائلا “نجدد استعدادنا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل”.

وأشاد بجهود مصر في دعم الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة “لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من يوم السبت، دعت حركة حماس القمة العربية إلى “اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار، وتنفيذ قرارات قمة الرياض القاضية بكسر الحصار، وضمان إدخال المساعدات”.

كما طالبت الحركة “بفرض عقوبات عربية ودولية عاجلة على الاحتلال ومحاسبة قادته كمجرمي حرب”.