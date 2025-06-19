الكرملين: بوتين وشي ينددان بهجمات إسرائيل على إيران في اتصال هاتفي

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سان بطرسبرج (رويترز) – قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ نددا خلال اتصال هاتفي بالهجمات التي تنفذها إسرائيل على إيران واتفقا على ضرورة خفض التصعيد.

وأضاف يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للصحفيين أن الزعيمين ينددان بشدة “بالأفعال الإسرائيلية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأخرى للقانون الدولي”.

ومضى يقول “تؤمن موسكو وبكين إيمانا راسخا بأنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.

واستطرد “هذا الحل يتعين التوصل إليه فقط من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

وحذرت روسيا من كارثة في حال تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي دخل يومه السابع، وطالبت واشنطن بعدم المشاركة في القصف الإسرائيلي.

وتواصل بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا استعداد روسيا للتوسط بين أطراف الصراع.

ولم تقبل الدول المعنية العرض الروسي حتى الآن.

وكرر بوتين يوم الخميس هذا الاقتراح في مكالمته الهاتفية مع شي، حليفه الوثيق.

وقال أوشاكوف إن الرئيس الصيني أيد الفكرة لأنه “يعتقد أنها ربما تساعد في تهدئة الوضع المتأزم حاليا”.

واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة.