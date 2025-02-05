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الكرملين: نعتزم مواصلة علاقاتنا الوثيقة مع طهران

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الأربعاء إن روسيا ستواصل علاقاتها الوثيقة مع إيران بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستأنف سياسة “أقصى الضغوط” على طهران.

ووقع ترامب مذكرة رئاسية يوم الثلاثاء تعيد فرض سياسات صارمة على إيران انتهجها الرئيس الأمريكي في ولايته الأولى بما يتضمن محاولات لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

ووقعت موسكو مع طهران شراكة استراتيجية لمدة 20 عاما الشهر الماضي لتعزيز التعاون في عدة مجالات منها الخدمات الأمنية والتدريبات العسكرية وتوقف السفن الحربية في الموانئ وتدريبات أمنية مشتركة للضباط.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية