الكرملين: واشنطن رفضت اقتراحا بشأن تسلم روسيا لمخزون اليورانيوم الإيراني

15 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحا روسيا يقضي بتولي موسكو نقل كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى المساعدة في حل الأزمة في الشرق الأوسط.

واقترحت روسيا لأول مرة في يونيو حزيران أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء. ووفقا لتقارير إخبارية، قدمت روسيا الاقتراح مرة أخرى هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بيسكوف صرح لقناة إنديا توداي الهندية بأن “روسيا مستعدة لقبول تسلم اليورانيوم المخصب الإيراني على أراضيها”.

وأضاف “سيكون هذا قرارا جيدا. لكن للأسف، رفض الجانب الأمريكي هذا الاقتراح”.

ونقلت تقارير إخبارية أمريكية عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعدت قبول هذا الاقتراح. وقالت إيران إن أي قرار سيتوقف على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامجها النووي.

وذكرت الولايات المتحدة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب واحتمال أن تتمكن مع وجوده لديها من الحصول على سلاح نووي من بين أسباب شن هجمات على إيران.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي العام الماضي إلى أن روسيا مستعدة لإزالة المخزون من إيران وتحويله إلى وقود للمفاعلات المدنية للمساعدة في تسهيل المفاوضات.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)