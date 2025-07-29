اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تمكنا من الوصول إلى السويداء السورية

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن فريقا تابعا لها تمكن من الوصول إلى مدينة السويداء بجنوب سوريا، حيث اندلع قتال هذا الشهر.

وتمكن الفريق من إجراء تقييم مباشر للمواقع التي تشتد فيها الاحتياجات، وانضم إلى القافلة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي توجهت إلى المدينة يوم الاثنين.

وقالت اللجنة الدولية إنها ستواصل جهودها من أجل وصول أكبر إلى السويداء، وكذلك دعمها للاستجابة الطارئة المستمرة التي يقدمها الهلال الأحمر العربي السوري لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في المنطقة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)