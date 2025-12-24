الليبيون يتّحدون في حزنهم على مقتل قائد أركان الجيش في تحطم طائرة

أثار مقتل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد في حادث تحطم طائرة في تركيا مساء الثلاثاء مشاعر حزن عمت ليبيا متجاوزة الانقسام بين المعسكرين المتنافسين في شرق البلاد وغربها.

وقضى الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من المسؤولين العسكريين الليبيين الآخرين بعد زيارة إلى أنقرة عندما تحطمت طائرتهم التي قالت السلطات التركية إنها تعرضت لعطل كهربائي بعد أقل من ربع ساعة من الإقلاع.

يقول نصر الدين المغربي، وهو جالس في شرفة مقهى في طرابلس، لوكالة فرانس برس “ستكون هناك صعوبة بدون أي شك لإيجاد رجل مثله”.

ويضيف الرجل الستيني أن الحداد “لديه شعبية كبيرة في الشرق والغرب وكنا نتمنى أن يكون الشخص الرئيسي في قيادة جيش ليبيا الموحد في المستقبل”.

في العاصمة طرابلس التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا لها، أُلغيت احتفالات الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال ليبيا.

ويصف نوري بن عثمان، وهو ناشط في المجتمع المدني، الفريق الحداد بأنه “قامة من قامات الوطن”.

ويؤكد الرجل البالغ 57 عاما أنه “لم يكن مجرد قائد عسكري بل من الرموز التي تحملت مسؤولية توحيد المؤسسة العسكرية والدعوة للمصالحة الوطنية”.

ويضيف بن عثمان “خسارة مثل هذا الشخص خسارة للوطن بالذات لأنه يمر بمرحلة حساسة ونحن أحوج ما نكون فيها للقيادات الوطنية”.

بدورها، أعلنت الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة بنغازي في الشرق مقرا لها ويسيطر عليها المشير خليفة حفتر، القرار نفسه بإلغاء الاحتفالات.

– “المصلحة الوطنية” –

منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، تواجه ليبيا صعوبات في استعادة الاستقرار، وتتنافس الحكومتان في الشرق والغرب على السلطة.

وقدم المشير حفتر تعازيه وأعرب عن “عميق الحزن لهذا المصاب الأليم”.

ويرى نوري بن عثمان أن إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام “في المنطقة الشرقية والغربية على وفاة قائد الأركان محمد الحداد، دليل على أن هناك إجماع وطني ورغبة في لمّ الشمل والمصالحة”.

عيّن رئيس الحكومة السابق في طرابلس فايز السراج الفريق أول ركن محمد الحداد، وهو من مدينة مصراتة (غرب)، في المنصب في آب/أغسطس 2020.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برجل “وضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات”.

وأضافت في بيان أنه خلال توليه المنصب كان “مدافعا قويا عن توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية الليبية، وعن السلام والاستقرار من أجل ليبيا قوية”.

وسيتولى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الذي يتخذ مقرا أيضا في طرابلس، مهمة اختيار خليفة له.

في الأثناء، سيتولى نائب الحداد الفريق صلاح الدين النمروش المنصب مؤقتا، حسبما أعلن المنفي مساء الثلاثاء عبر قناة ليبيا الأحرار.

