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المبعوث الأمريكي “راض للغاية” عن رد لبنان على مقترح لنزع سلاح حزب الله

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(رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان توماس بيريك يوم الاثنين إنه “راض للغاية” عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أمريكي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله الذي أشار في الأيام القليلة الماضية إلى أنه لن يتخلى عن كل أسلحته.

وأضاف بيريك للصحفيين بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون “ما قدمته لنا الحكومة في فترة وجيزة جدا كان شيئا مذهلا، أنا راض للغاية عن الرد”.

وقدم فريق الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي ردا من سبع صفحات على المقترح الذي قدمه في 19 يونيو حزيران.

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