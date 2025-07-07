المبعوث الأمريكي “راض للغاية” عن رد لبنان على مقترح نزع سلاح حزب الله

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من مايا الجبيلي

بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان توماس بيريك اليوم الاثنين إنه “راض للغاية” عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أمريكي بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله، وذلك عقب اجتماعات عقدت في بيروت بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية جديدة وتوغلا بريا عبر الحدود.

وتتضمن مقترحات بيريك، التي سلمها إلى مسؤولين لبنانيين خلال زيارته الأخيرة في 19 يونيو حزيران، نزع سلاح حزب الله بالكامل خلال أربعة أشهر مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي لا تزال تحتل عدة مواقع في جنوب لبنان ووقف الغارات الجوية الإسرائيلية.

وذكر بيريك للصحفيين بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون أنه تلقى ردا من سبع صفحات على المقترح، لكنه لم يوضح تفاصيل هذا الرد.

وأضاف “ما قدمته لنا الحكومة في فترة وجيزة جدا كان شيئا مذهلا، أنا راض للغاية عن الرد”.

وعبر بيريك، وهو مستشار مخضرم للرئيس دونالد ترامب ويشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، عن اعتقاده بأن “الإسرائيليين لا يريدون حربا مع لبنان”.

وأضاف “يسعى البلدان إلى تحقيق نفس الهدف، وهو التوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف الأعمال القتالية ورسم طريق للسلام”.

وقتلت إسرائيل قادة من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في هجمات العام الماضي، في واحدة من جبهات كثيرة وجّهت فيها إسرائيل ضربات قوية لإيران وحلفائها منذ بدء الحرب في غزة عام 2023.

وكان حزب الله قد سلم بالفعل عددا من مخازن الأسلحة وانسحب من مناطق جنوبية بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم العام الماضي. وأبقت إسرائيل على قواتها في خمسة مواقع بجنوب لبنان، وواصلت استهداف مقاتلي الجماعة بضربات جوية، قائلة إنها تسعى لضمان ألا تشكل الجماعة أي تهديد لإسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد نزع سلاح حزب الله بالكامل، وإنها ستواصل تعزيز مواقعها طالما رأت أن الجماعة تحاول إعادة بناء قواتها في جنوب لبنان.

ولم يُعلّق حزب الله علنا على المقترح الأمريكي لنزع سلاحه، لكن الأمين العام للجماعة نعيم قاسم قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الأحد إنها لا تزال بحاجة إلى السلاح للدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل. وذكرت مصادر لرويترز أن الجماعة تدرس تقليص ترسانتها دون نزع سلاحها بالكامل.

والتقى بيريك أيضا برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف لحزب الله.

وأصدر مكتب بري بيانا قال فيه إن الاجتماع كان “جيدا وبناء، آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان وسيادته وهواجس اللبنانيين كافة، وكذلك مطالب حزب الله”.

* بيريك: حزب الله له مستقبل كحزب سياسي

شنت إسرائيل قبل زيارة بيريك بساعات موجة من الغارات الجوية في جنوب لبنان وشرقه وتوغلت بريا عبر الحدود إلى قرية حدودية لبنانية.

ويعتبر مسؤولون ودبلوماسيون لبنانيون التصعيد الإسرائيلي محاولة لزيادة الضغط على جماعة حزب الله.

وتؤكد الدول الغربية منذ فترة طويلة أن التغييرات في المنطقة قد تتيح للبنان فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة التي ظلت ضعيفة لعقود بسبب قوة الجماعات الطائفية.

وقال بيريك إن حزب الله بحاجة إلى طمأنة بأنه سيكون له مستقبل في لبنان كحزب سياسي رئيسي.

وذكر أن التغييرات في المنطقة أتاحت فرصة للبنان، مشيرا إلى أن الحكومة السورية الجديدة تجري الآن حوارا مع إسرائيل.

وأضاف “بدأ الحوار بين سوريا وإسرائيل، ويتعين على لبنان أيضا إعادة إطلاق الحوار بروح جديدة… إذا كنتم لا تريدون التغيير، فهذا خياركم. لكن بقية المنطقة تمضي بسرعة هائلة وأنتم ستتخلفون عن الركب”.