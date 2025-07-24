المبعوث الأمريكي ويتكوف: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة للتشاور بعد رد حماس

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واشنطن (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إعادة فريقها من محادثات وقف إطلاق النار في غزة لإجراء مشاورات.

وأضاف ويتكوف على منصة إكس “قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأحدث من (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، والذي يُظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة… سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم”.