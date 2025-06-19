المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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دبي (رويترز) – انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الخميس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي واتهم الوكالة بالمشاركة في “حرب عدوان ظالمة” شنتها إسرائيل على بلاده.

وفي منشور على إكس، رد بقائي على مقابلة أجراها جروسي مع (سي.إن.إن) قال فيها إنه ليس هناك أدلة تشير إلى بذل إيران لجهد ممنهج لتطوير سلاح نووي.

وقال “جاء ذلك متأخرا جدا يا سيد جروسي”. وأضاف أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم كذريعة لهجوم إسرائيل على إيران.

وكتب بقائي “الحديث المضلل له عواقب وخيمة يا سيد جروسي ويتطلب المحاسبة. لقد خنت نظام عدم الانتشار النووي وجعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكا في تلك الحرب العدوانية الظالمة”.