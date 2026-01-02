The Swiss voice in the world since 1935
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعتزم إجراء استفتاء على الاستقلال خلال عامين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الجماعة الانفصالية الرئيسية في اليمن، اليوم الجمعة اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال عن الشمال خلال عامين، وذلك عقب سيطرته على مساحات واسعة من البلاد الشهر الماضي، في خطوة أشعلت فتيل نزاع حاد بمنطقة الخليج.

ويحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الإمارات، وكان لسنوات جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحظى بدعم السعودية، وتقود الحرب ضد جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران.

(تغطية صحفية مها الدهان وإيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

