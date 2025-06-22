المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: حان وقت رحيل خامنئي

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(رويترز) – قالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو يمثل المعارضة ويتخذ من باريس مقرا، يوم الأحد إن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي مسؤول عن البرنامج النووي الذي “تلاشى” ويجب أن يرحل.

وذكرت في بيان “حان وقت رحيل خامنئي. الشعب الإيراني يرحب بانتهاء الحرب ويطالب بالسلام والحرية”.

وجاءت تصريحاتها عقب القصف الأمريكي غير المسبوق الذي يقول الرئيس دونالد ترامب إنه “دمر” منشآت إيران النووية الرئيسية.

وقالت رجوي ” خامنئي مسؤول عن مشروع معاد للوطن كلف الشعب الإيراني، بالإضافة إلى الأرواح الكثيرة التي أُزهقت، ما لا يقل عن تريليوني دولار، والآن تلاشى هباء”.