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المجندات الإسرائيليات الأربع اللاتي أفرجت عنهن حماس

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القدس (رويترز) – أفرجت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن أربع مجندات إسرائيليات يوم السبت مع مبادلتهن مقابل 200 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

كانت الأربع مجندات في وحدة مراقبة مكونة في معظمها من النساء متمركزة على مشارف غزة لمراقبة أي علامات على أنشطة لحماس. وهن من بين نحو 250 رهينة تم اقتيادهم إلى القطاع خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبث التلفزيون الإسرائيلي لقطات تظهر أسر الأربع، بالإضافة إلى مجندة أخرى، في قاعدة ناحال عوز العسكرية العام الماضي بعد أن أعطت عائلاتهن الإذن في محاولة لزيادة الضغط لاستعادتهن.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات حركة حماس التي استعادها الجيش الإسرائيلي، المجندات وهن في حالة ذهول ويرتدين ملابس النوم وجالسات على الأرض وأياديهن مقيدة.

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