المحامية التونسية سنية الدهماني تطالب بعد الإفراج عنها بمراجعة مرسوم “الأخبار الكاذبة”

طالبت المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني الخميس إثر خروجها “المفاجئ” من السجن، بمراجعة مرسوم رئاسي بشأن الأخبار الكاذبة وصفته في مقابلة مع وكالة فرانس برس بأنه “خطير للغاية على الحريات”.

وصدر قرار الإفراج المشروط على الدهماني بعد ثمانية عشر شهرا قضتها وراء القضبان وصدور إدانات بحقها من المحاكم الابتدائية بموجب “المرسوم 54” الرئاسي الذي يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة”.

وقد وجهت منظمات حقوقية انتقادات شديدة للمرسوم خصوصا عباراته التي اعتبروها فضفاضة وتوسّع القضاء في استعماله.

– هل توقعت قرار الإفراج عنك؟ –

الحقيقة أنه عندما قالوا لي +اخرجي+ ظننت أنه سينقلونني إلى حبس آخر، لكن أخيرا كانت نهاية الكابوس.

لقد فوجئت للغاية، لم أتوقع ذلك إطلاقا. ولكن عند صدور قرار إفراج مشروط عنك، لا يتم إبلاغك بذلك مسبقا أبدا. الأمر نفسه ينطبق على جميع السجناء.

يأتون لإبلاغك، ثم يُطلَق سراحك فورا. بالنسبة لي، ذُهلت وتأثرت للغاية. ثم كان هناك فرح زميلاتي السجينات، لأننا نعيش مع الأشخاص أنفسهم على مدار الساعة، وتنشأ بيننا روابط وثيقة. ندعم بعضنا البعض بكل معنى الكلمة.

– كيف كانت ظروف سجنك؟

الظروف متشابهة تقريبا في جميع السجون. سجن النساء الوحيد هو سجن منوبة المدني (في ضواحي العاصمة تونس). للأسف، إنه سجن قديم لا يرتقي للمعايير. يتوفر فيه الحد الأدنى من الخدمات، ولكنه بعيد كل البعد عن الراحة.

نريد مساحة أكبر لأن السجون مكتظة. نريد نظافة أفضل، وطعاما أفضل، وما إلى ذلك.

– ماذا الآن بعد الإفراج المشروط؟

لديّ قضايا عالقة عدة، كلها مبنية على المرسوم 54 ضد “الأخبار الكاذبة” (الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في أيلول/سبتمبر 2022). عليّ المثول أمام قاضٍ صباح غد (الجمعة) في محكمة الاستئناف. ومن المقرر عقد جلسة في قضية أخرى في 26 كانون الأول/ديسمبر. وهناك أيضا تحقيق لم أُستجوب فيه بعد، وهو أيضا مبني على المرسوم 54.

لست من نوع النساء اللواتي يتهربن أو يتفادين المحاكم. سأحضر كلما طُلب مني ذلك، وسنواصل هذا حتى النهاية، حتى يلغى الفصل 24 الشهير (من المرسوم 54).

حظيتُ بدعم كبير، وفي ما يتعلق بالمرسوم 54، من المنتظر إلغاء الفصل 24 منه. هذا الأمر قيد المناقشة حاليا في البرلمان، وآمل أن يتحقق.

الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة. صدر هذا المرسوم في البداية لمنع الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه في النهاية فُسِّر بشكل خاطئ للغاية.

(بسبب المرسوم) هناك أشخاص غير معروفين، شباب عاديون، فتيان أو فتيات (في السجن).

لكن هذا لن يدوم طويلا. لقد أدرك الجميع تماما أن الفصل 24 خطير للغاية على الحريات، ولذلك أعتقد أننا سنشهد إطلاق سراح جميع هؤلاء المعتقلين بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 (الذي ينص على السجن خمس سنوات لكل من يدان بـ”إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”).

