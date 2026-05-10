The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المرشح اليساري في انتخابات البيرو الرئاسية يدعو إلى حماية نتائج الدورة الأولى

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

 دعا المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز السبت ناخبيه إلى الدفاع عن النتائج التي قال إنها تتيح له التأهل إلى الدورة الثانية، لكنها لم تُنشر بعد رغم مرور قرابة شهر على الاقتراع.

وكان  منافسه على التأهل إلى الدورة الثانية اليميني المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا  رأى في اليوم السابق أن ثمة “انقلابا على الديمقراطية”، مهددا بـ”عدم الاعتراف” بنتائج الدورة الأولى.

وبعد فرز 99,48 في المئة من الأصوات وسط اتهامات بوجود مخالفات، بات كل صوت مهما في سباق التأهل إلى الدورة الثانية  بين سانشيز الذي حصل على 12 في المئة ولوبيز ألياغا الذي نال 11,9 في المئة. 

ويواجه المتأهل منهما المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري التي حصلت على  17,1 في المئة من أصوات الذين اقترعوا في 12 نيسان/أبريل.

وتقلّص السبت الفارق بين المرشحين إلى 14800 صوت لصالح روبرتو سانشيز، فيما لم تُفرز بعد نحو مئة ألف ورقة اقتراع.

وقال المرشح اليساري المتشدد خلال تجمع في أحد أحياء شرق ليما “الشعب هو من اختار مَن سيشاركون في الجولة الثانية!”. وأضاف “أدعو إلى الدفاع عن خيار الشعب، نحن نطالب باحترام خيار الشعب”، مطلقا بذلك حملته للجولة الثانية.

وتوقّع المجلس الوطني للانتخابات ألاّ تظهر النتائج النهائية قبل 15 أيار/مايو. ومن المقرر إجراء الدورة الثانية في 7 حزيران/يونيو.

وقال رافاييل لوبيز ألياغا أمام الصحافة الأجنبية الجمعة “لن نعترف بهذه النتائج إذا استمر الوضع على ما هو عليه”. 

وقال الرئيسَ السابق لبلدية العاصمة “سيفضي ذلك إلى حكومة غير شرعية، مزوّرة، فُرضت بواسطة ديكتاتورية” تستند إلى السلطات الانتخابية. 

 وخلال الجولة الأولى، حال التأخير في نقل المستلزمات الانتخابية دون إدلاء أكثر من 50 ألف ناخب بأصواتهم، ما اضطر السلطات إلى تمديد عملية الاقتراع يوما إضافيا.

واشارت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى “ثغر جسيمة”، لكنها أكدت أنها لم تسجل أي دليل موضوعي” على وجود تزوير.

لجس/ب ح/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية