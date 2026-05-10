المرشح اليساري في انتخابات البيرو الرئاسية يدعو إلى حماية نتائج الدورة الأولى

دعا المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز السبت ناخبيه إلى الدفاع عن النتائج التي قال إنها تتيح له التأهل إلى الدورة الثانية، لكنها لم تُنشر بعد رغم مرور قرابة شهر على الاقتراع.

وكان منافسه على التأهل إلى الدورة الثانية اليميني المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا رأى في اليوم السابق أن ثمة “انقلابا على الديمقراطية”، مهددا بـ”عدم الاعتراف” بنتائج الدورة الأولى.

وبعد فرز 99,48 في المئة من الأصوات وسط اتهامات بوجود مخالفات، بات كل صوت مهما في سباق التأهل إلى الدورة الثانية بين سانشيز الذي حصل على 12 في المئة ولوبيز ألياغا الذي نال 11,9 في المئة.

ويواجه المتأهل منهما المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري التي حصلت على 17,1 في المئة من أصوات الذين اقترعوا في 12 نيسان/أبريل.

وتقلّص السبت الفارق بين المرشحين إلى 14800 صوت لصالح روبرتو سانشيز، فيما لم تُفرز بعد نحو مئة ألف ورقة اقتراع.

وقال المرشح اليساري المتشدد خلال تجمع في أحد أحياء شرق ليما “الشعب هو من اختار مَن سيشاركون في الجولة الثانية!”. وأضاف “أدعو إلى الدفاع عن خيار الشعب، نحن نطالب باحترام خيار الشعب”، مطلقا بذلك حملته للجولة الثانية.

وتوقّع المجلس الوطني للانتخابات ألاّ تظهر النتائج النهائية قبل 15 أيار/مايو. ومن المقرر إجراء الدورة الثانية في 7 حزيران/يونيو.

وقال رافاييل لوبيز ألياغا أمام الصحافة الأجنبية الجمعة “لن نعترف بهذه النتائج إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.

وقال الرئيسَ السابق لبلدية العاصمة “سيفضي ذلك إلى حكومة غير شرعية، مزوّرة، فُرضت بواسطة ديكتاتورية” تستند إلى السلطات الانتخابية.

وخلال الجولة الأولى، حال التأخير في نقل المستلزمات الانتخابية دون إدلاء أكثر من 50 ألف ناخب بأصواتهم، ما اضطر السلطات إلى تمديد عملية الاقتراع يوما إضافيا.

واشارت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى “ثغر جسيمة”، لكنها أكدت أنها لم تسجل أي دليل موضوعي” على وجود تزوير.

