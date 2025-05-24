المشتبه بتنفيذها طعنا جماعيا في محطة قطارات بهامبورغ تعاني مرضا نفسيا

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أعلنت الشرطة الألمانية السبت أن ألمانية متهمة بتنفيذ هجوم طعن جماعي أسفر عن إصابة 18 شخصا في محطة قطارات في هامبورغ، تعاني مرضا نفسيا.

وقُبض على المشتبه بها وهي امرأة تبلغ 39 عاما، في موقع الهجوم الذي حدث الجمعة في محطة القطارات الرئيسية في هامبورغ وتسبب بصدمة في المدينة خلال ساعة الذروة المسائية.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة تعاني “مؤشرات واضحة جدا إلى مرض نفسي”، بدون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول حالتها.

وأضافت أنه ليس هناك أي دلائل على أنها كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول وقت الهجوم الذي أسفر عن إصابة أربعة اشخاص بجروح خطيرة.

وأوقفت المرأة من دون أن تبدي أي مقاومة بعد الهجوم.

ومن المقرر أن تمثل أمام أمام قاض في وقت لاحق السبت.

واستبعدت الشرطة وجود “دافع سياسي” وراء الهجوم، وتعتقد أن المشتبه بها تصرفت بمفردها.

وتراوح أعمار الجرحى بين 19 و85 عاما.

واوردت الشرطة أن أربعة منهم في حالة خطيرة هم رجل (24 عاما) وثلاث نساء أعمارهن 24 و52 و85 عاما.

– وقت الذروة –

وقع الهجوم بعيد الساعة 18,00 (16,00 ت غ) في محطة أمام قطار متوقف، في ساعة الذروة في نهاية أسبوع عمل، وفقا لوسائل إعلام ألمانية.

ويُعتقد أن المشتبه بها نفّذت الهجوم “ضد ركاب” في المحطة، وفق ما أفادت ناطقة باسم إدارة الشرطة الفدرالية في هانوفر التي تشمل هامبورغ، فرانس برس.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن بعض المصابين عولجوا في قطارات متوقفة في المحطة.

وأظهرت لقطات من مكان الواقعة إغلاق الشرطة بعض الأرصفة في المحطة، ونقل أشخاص إلى سيارات إسعاف، كما شوهد عناصر من الشرطة الجنائية وهم يتجولون ذهابا وإيابا على طول الأرصفة حيث وقع الهجوم.

وجاء في منشور للشركة المشغلة لقطاع السكك الحديد الألماني “دويتشه بان” على إكس أن أربعة أرصفة في المحطة أغلقت بينما التحقيقات جارية، وأضافت أنها “صدمت بشدة” بما حدث.

وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته في اتصال مع رئيس بلدية هامبورغ عقب الهجوم.

وأعرب ميرتس وفق الناطق باسمه شتيفان كورنيليوس عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات العنيفة ذات الدوافع الجهادية أو اليمينية المتطرفة في كثير من الأحيان، ما وضع الأمن على رأس جدول الأعمال.

والأحد، جُرح أربعة أشخاص في عملية طعن في حانة في مدينة بيليفيلد. وتم تكليف مدّعين فدراليين التحقيق في الواقعة للاشتباه بأنها هجوم إسلامي.

وشكّلت مسألة الأمن وأصول بعض المهاجمين موضوعين رئيسيين خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في ألمانيا.

وشهدت الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير حصول تحالف حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي/حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ بزعامة ميرتس على النسبة الأكبر من الأصوات، بالإضافة إلى حصول حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف المناهض للهجرة على نسبة قياسية تجاوزت 20%.

بور-جهب/الح-شي/ب ق