المقدّم جيمي كيمل ينفي أن يكون أطلق أي دعوة للعنف ضد ترامب

امتنع مقدّم البرامج التلفزيونية الأميركي جيمي كيمل الاثنين عن الاعتذار عن نكتة تناولَ بها الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى وأثارت استياء الزوجين، نافيا أن يكون أطلق ما وصفه الرئيس بـ”دعوة حقيرة إلى العنف”.

وطالب ترامب محطة “إيه بي سي” بأن تطرد كيمل فورا، بعدما كان العام المنصرم دعا إلى إقالته. فبعد قول المقدّم الفكاهي خلال برنامجه التلفزيوني إن السيدة الأولى “متألقة كأرملة مستقبلية”، رأى ترامب في منشور له أن “كلام كيمل تجاوزٌ فعليّ لكل الحدود، وعلى ديزني و+إيه بي سي+ أن تطردا جيمي كيمل فورا”.

وتصاعدت الضجة في شأن هذا الكلام بعد محاولة اقتحام رجل مسلّح عشاء مراسلي وسائل الإعلام في البيت الأبيض السبت، وتوجيه تهمة الشروع في اغتيال الرئيس إليه.

لكنّ جيمي كيمل لم يتراجع. وقال على الشاشة “كانت طبعا نكتة عن فارق السن بينهما، وعن نظرة الفرح التي نراها على وجهها كلما ظهرا معا”.

وأضاف كيمل “كانت مزحة صغيرة ولطيفة جدا عن كونه يقترب من الثمانين، وأنها أصغر سنا منه”. وتابع بسخرية “لكنني أتفهّم أن السيدة الأولى مرّت بتجربة مرهقة هذا الأسبوع، كما هي الحال على الأرجح في كل عطلة أسبوع”.

وأيّد كيمل ضرورة رفض “الكلام الحاقد والعنيف”، معتبرا أن أفضل وسيلة لمنع اعتماده في النقاش العام “هي إجراء حوار” مع الرئيس. وكتب حساب “رابيد ريسبونس 47” المرتبط بالبيت الأبيض على منصة إكس الثلاثاء ردا على كيمل “جيم، أنت مجرّد شخص انتهى زمنه ومثير للشفقة (…) ونذل حقيقيّ. كلّنا نعرف ما كنت تقصده”.

أما مدير قسم التَواصُل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ فوصف كيمل عبر إكس بأنه “شخص قذر” لأنه “أطلق نكتة مقززة عن محاولة اغتيال الرئيس” و”أصرّ (…) بدلا من أن يتحلّى باللياقة ويقدّم اعتذارا”.

ويُعدّ جيمي كيمل من أبرز نجوم البرامج الليلية المعروفة بـ”ليت نايت شوز”، وسبق أن اتهمه اليمين الأميركي في أيلول/سبتمبر الفائت بالاستغلال السياسي لاغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك.

وبادرت “إيه بي سي” المملوكة لشركة “ديزني” إلى تعليق برنامجه آنذاك، لكنها ما لبثت أن أعادته إلى الشاشة بعد أسبوع على إثر تعرّضها لموجة استنكار واتهامات بممارسة الرقابة.

أما السيدة الأولى ميلانيا ترامب التي تكون عادة متحفّظة إعلاميا، فخرجت هذه المرة عن صمتها وحملت بنفسها على كيمل، متهمة هذا الإعلامي الذي يكيل الانتقادات باستمرار لترامب، بأنه صاحب “خطاب كراهية وعنف”.

وقالت “ينبغي ألاّ تُتاح لأشخاص مثل كيمل فرصة دخول بيوتنا كل ليلة لنشر الكراهية”. وحضّت “إيه بي سي” على اتخاذ إجراءات في حقه.

