The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الملك تشارلز الثالث يصل إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية تمتد من 27 إلى 30 نيسان/أبريل، وتأتي عقب الهجوم الذي وقع خلال عشاء في البيت الأبيض كان يحضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل توتر دبلوماسي متصاعد على خلفية النزاع مع إيران.

وأكد متحدث باسم قصر باكنغهام الأحد، بعد ساعات من محاولة مسلح اقتحام مأدبة عشاء لمراسلي البيت الأبيض، أن الزيارة “ستمضي كما هو مخطط لها”.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد، قال ترامب عن الملك تشارلز الثالث “إنه رجل عظيم وشجاع جدا، ويمثل بلاده خير تمثيل”.

وكان الملك تشارلز قد أعرب عن “ارتياح كبير” لعدم تعرّض ترامب وزوجته ميلانيا والضيوف الآخرين لأي أذى.

وأكّد السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كريستيان ترنر الأحد أنّ ترامب “متحمس جدا” لهذه الزيارة، التي يبادل من خلالها ترامب حُسن الاستقبال الذي حظي به في المملكة المتحدة في العام الماضي.

او/رك/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية