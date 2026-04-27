الملك تشارلز الثالث يصل إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية

يصل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية تمتد من 27 إلى 30 نيسان/أبريل، وتأتي عقب الهجوم الذي وقع خلال عشاء في البيت الأبيض كان يحضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل توتر دبلوماسي متصاعد على خلفية النزاع مع إيران.

وأكد متحدث باسم قصر باكنغهام الأحد، بعد ساعات من محاولة مسلح اقتحام مأدبة عشاء لمراسلي البيت الأبيض، أن الزيارة “ستمضي كما هو مخطط لها”.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأحد، قال ترامب عن الملك تشارلز الثالث “إنه رجل عظيم وشجاع جدا، ويمثل بلاده خير تمثيل”.

وكان الملك تشارلز قد أعرب عن “ارتياح كبير” لعدم تعرّض ترامب وزوجته ميلانيا والضيوف الآخرين لأي أذى.

وأكّد السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كريستيان ترنر الأحد أنّ ترامب “متحمس جدا” لهذه الزيارة، التي يبادل من خلالها ترامب حُسن الاستقبال الذي حظي به في المملكة المتحدة في العام الماضي.

