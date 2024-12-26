المواد البلاستيكية الدقيقة منتشرة بقوة في التربة الزراعية الفرنسية (دراسة)

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كشفت دراسة نشرت نتائجها الوكالة الفرنسية للتحول البيئي الخميس عن وجود شبه منهجي للمواد البلاستيكية الدقيقة في التربة الزراعية في فرنسا، ما يسلط للمرة الأولى الضوء على حجم هذا التلوث.

ومن بين 33 عينة مأخوذة من مواقع متنوعة بينها غابات ومروج وكروم عنب وبساتين أو من مناطق تضم محاصيل كبيرة منتشرة عبر أراضي فرنسا الرئيسية بأكملها، احتوت 25 (أي 76%) على مواد بلاستيكية دقيقة.

في المعدل، تحتوي التربة التي شملتها التحاليل على 15 جزيئة بلاستيكية دقيقة لكل كيلوغرام من التربة الجافة.

وأشارت وكالة التحول البيئي في بيان إلى أن البيانات التي جُمعت لم تتح تحديد مصدر المواد البلاستيكية الدقيقة، لكن المنظمة “تفترض أنه بالنسبة للتربة المخصصة للأنشطة الزراعية، فإن جزءا من أصلها يأتي من الممارسات الزراعية المعتمدة”.

تنتج المواد البلاستيكية الدقيقة عن تحلل المواد البلاستيكية التي تتراكم في مطامر النفايات أو في البيئة الطبيعية، وهي عبارة عن جزيئات يقل حجمها عن 5 ميليمترات.

وقد نظرت دراسات سابقة عدة في التلوث الذي تولّده هذه المواد في المحيطات، لكن تلوث التربة ليس معروفا جدا وكان موضوع القليل من البحوث في فرنسا.

وأكد معدو الدراسة أن هذا البحث “هو الأول الذي يحدد حجم هذا التلوث على نطاق البر الرئيسي الفرنسي، على التربة الخاضعة لاستخدامات زراعية مختلفة والتي لم تتلق كميات مباشرة من البلاستيك” عن طريق التدخل البشري.

كشفت التحاليل التي أجريت عن وجود تلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في جميع تربة المروج (4 من أصل 4 عينات)، وفي أكثر من ثلاثة أرباع تربة محاصيل الحقول (17 من أصل 21)، وفي ثلاث من أربع عينات من مزارع الكروم والبساتين، وفي واحدة فقط من أربع عينات من تربة الغابات.

واحتوت عينات التربة بشكل رئيسي على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وهي بوليمرات موجودة بشكل رئيسي في العبوات البلاستيكية.

لاحظ الباحثون أن “هذا الوجود المنهجي تقريبا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في التربة التي تمت دراستها يُظهر أنه من الملحّ مواصلة هذه الدراسات من أجل توفير بيانات مراقبة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في التربة”، من خلال توسيع النطاق ليشمل المناطق الحضرية والخارجية.

مير/جك/غ ر