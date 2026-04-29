النائب العام: محكمة ليبية تقضي بسجن 4 من مهربي البشر

طرابلس 29 أبريل نيسان (رويترز) – أفاد مكتب النائب العام في ليبيا عبر صفحته على فيسبوك بأن محكمة جنايات طرابلس أدانت أمس الثلاثاء أربعة أعضاء في “تشكيل عصابي” متورطين في تهريب البشر وخطف وافدين لطلب فدى من ذويهم والتعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد وصلت إلى 22 عاما.

ولم يكشف مكتب النائب العام عن أسماء المتهمين الأربعة الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و22 عاما. وحُكم على أحد المتهمين غيابيا.

وصارت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا بسلوك طرق خطرة عبر الصحراء والبحر المتوسط منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

وقال المكتب “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة أربعة أفراد من تشكيل عصابي يـمتَهِن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من شواطئ مدينة زوارة وتنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدية للحدود الوطنية والضلوع في المتاجرة بالبشر”.

وأضاف أن التهم تشمل أيضا “خطف وافدين لغرض حمل ذويهم على دفع فدية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد تعذيب الضحايا”.

وانتشل أحد مراكز الخدمات الطبية قبل أسبوعين ما لا يقل عن 17 جثة يعتقد أنها لمهاجرين من شواطئ زوارة.

وأمرت النيابة يوم الاثنين بضبط وإحضار أفراد “تشكيل عصابي” قالت إنه “أرسل مهاجرين غير شرعيين من شواطئ مدينة طبرق إلى شمال المتوسط على متن قارب متهالك غير آمن فشل في إيصالهم إلى وجهتهم”، وهو ما أسفر عن مقتل 38 مواطنا من السودان ومصر وإثيوبيا.

وفي نوفمبر تشرين الثاني حثت عدة دول، منها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، ليبيا خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف على إغلاق مراكز الاحتجاز التي تقول جماعات حقوقية إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون فيها للتعذيب والإساءة وأحيانا للقتل.

(تغطية صحفية أحمد العمامي وأيمن الورفلي – إعداد محمود سلامة وأميرة زهران للنشرة العربية )