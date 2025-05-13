The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الناطق السابق باسم جيش الإسلام يقول لمحكمة فرنسية إنه سعى لتحرّك قضائي ضد الفصيل السوري

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قدّم متحدث سابق باسم “جيش الإسلام” نفسه على أنه “مبلّغ” الاثنين مشيرا إلى أنه سعى لتحرك قضائي في تركيا ضد الفصيل الذي قاتل النظام السابق في سوريا، أثناء محاكمته في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم خلال الحرب الأهلية السورية.

ويواجه مجدي نعمة، المعروف باسمه الحركي إسلام علوش، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في سوريا عندما كان متحدثا باسم جيش الإسلام.

ونعمة (36 عاما) متهم بالمساعدة في تجنيد أطفال ومراهقين للقتال في صفوف المجموعة. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما حال إدانته.

وفاجأ القضاة ومحامي الدفاع في محكمة في باريس الاثنين عندما قدّم نفسه على أنه “مبلّغ”.

وأفاد بأنه كان يسعى للتبليغ عن تجنيد القصّر بعدما ترك الفصيل وبأنه كان يستعد مع آخرين لرفع قضية من تركيا، حيث كان يقيم عندما كان ناطقا باسم المجموعة، ضد جيش الإسلام بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال “عملت على هذه القضية لمدة عام ونصف العام ولكن للأسف رفضت تركيا” إطلاق تحرك قضائي.

توجّه نعمة إلى فرنسا أواخر العام 2019 بناء على برنامج تبادل طلابي جامعي وأوقف في مرسيليا في كانون الثاني/يناير 2020.

وتجري فرنسا منذ العام 2010 محاكمات على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح للدول ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة قضائيا بغض النظر عن مكان ارتكابها.

أودى النزاع السوري بحياة أكثر من نصف مليون شخص ودفع الملايين للنزوح منذ اندلاعه في 2011 اثر قمع النظام السابق الوحشي لاحتجاجات مطالبة بالديموقراطية.

ادي/لين  

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية