النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجّل أعلى نمو منذ 15 شهرا في آب/اغسطس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ازداد النشاط التجاري في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي في آب/اغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرا، بحسب ما أظهرت دراسة رئيسية الخميس.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات “إتش سي أو بي فلاش” لمنطقة اليورو HCOB Flash Eurozone الذي تنشره مجموعة “إس أند بي غلوبال” ويُتابع عن كثب، ارتفاعا إلى 51,1 هذا الشهر، مقارنة مع 50,9 في تموز/يوليو. وتدل أي قراءة تتجاوز الخمسين على النمو، بينما يدل تسجيل رقم دون الخمسين إلى تقلص في النشاط.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى “مصرف هامبورغ التجاري” سايرس دي لا روبيا إن “الأمور تتحسّن. انتعش النشاط الاقتصادي في مجالي التصنيع والخدمات”.

وأضاف “رغم الرياح المعاكسة مثل الرسوم الجمركية الأميركية والضبابية العامة، يبدو أن الأعمال التجارية في منطقة اليورو تتعامل مع الوضع بشكل جيّد إلى حد معقول”.

وسجّلت ألمانيا التي تعدّ محرّكا رئيسيا للاقتصاد الأوروبي وأكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو زيادة في الناتج للشهر الثالث على التوالي بفضل الزيادة الثابتة في الإنتاج الصناعي، بحسب الدراسة.

كذلك، أظهرت فرنسا مؤشرات على التحسن، إذ سجّلت أقل انخفاض هامشي في الناتج خلال عام.

وقال دي لا روبيا إن “فرنسا التي كانت تتسبب بالتباطؤ في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، أظهرت مؤشرات استقرار في آب/اغسطس. ينطبق الأمر ذاته على الخدمات. يبدو أن الركود في فرنسا يتناقص تدريجا”.

وأوضحت الدراسة أن باقي منطقة اليورو واصلت تسجيل زيادة في الناتج، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه الحال في تموز/يوليو.

اوب/لين/غ ر

