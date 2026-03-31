The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الهند تبدأ الأربعاء تعداد سكانها

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تطلق الهند الأربعاء عملية واسعة النطاق لتعداد سكان البلد الذي يقدّر عددهم بأكثر من مليار نسمة، حشدت لها 3 ملايين موظّف على سنة و1,24 مليار دولار.

ويمثّل اتّساع صفوف الشباب في أكثر البلدان تعدادا للسكان في العالم فرصة للتنمية الاقتصادية لكنه يطرح أيضا تحديات من حيث النفاذ إلى العمل والمسكن والطاقة والتعليم على سبيل المثال.

وكان هذا التعداد مقرّرا بداية في العام 2021 لكن تمّ تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19.

ويعود آخر تعداد للعام 2011 وقد أحصي في ختامه 1,21  مليار نسمة. وأشارت تقديرات للأمم المتحدة في 2023 إلى أن عدد السكان بلغ 1,42 مليار، فتقدّمت الهند على الصين في صدارة التصنيف العالمي.

وتنطوي هذه العملية على عدّة تحدّيات لوجستية وهي ستنفّذ على مراحل مختلفة.

وتبدأ المرحلة الأولى الأربعاء وهي تقضي بإحصاء عدد المساكن في كلّ ولاية، بالاستناد إلى تطبيق يحمّل على الهواتف الخلوية أو أرقام يجمعها موظّفون حكوميون ينتقلون من منزل إلى آخر.

ولن يبدأ التعداد الفعلي للسكان إلا في الأوّل من آذار/مارس 2027 في أغلبية مناطق البلد وفي الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر 2026 في الهملايا قبل موسم الثلوج.

وللمرّة الأولى، ستحدّد الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها السكان في تعدادهم.

وتقوم الهند على نظام مجتمعي طبقي مستوحى من الديانة الهندوسية يغذّي ممارسات تمييزية.

اش/م ن/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

