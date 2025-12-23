الهند تتعهد دعم سريلانكا بـ450 مليون دولار بعد الإعصار المدمّر

تعهدت الهند تقديم 450 مليون دولار لمساعدة سريلانكا على التعافي من الأضرار المدمرة التي سبّبها الإعصار ديتواه، وفق ما أعلن وزير خارجيتها سوبرامانيام جايشانكار الثلاثاء.

وأسفر الإعصار الذي ضرب الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا الشهر الماضي، عن مقتل أكثر من 640 شخصا، وأضرار قدّر البنك الدولي قيمتها بنحو أربعة مليارات دولار، أي ما يوازي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالت تداعيات الإعصار أكثر من مليوني شخص، واعتبره مسؤولون محليون من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد.

وقال جايشانكار الذي يقوم بزيارة ليومين الى سريلانكا، إنه سلّم رئيسها أنورا كومارا ديساناياكي رسالة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تتضمن التعهد بتقديم “حزمة إعادة إعمار بقيمة 450 مليون دولار”.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن 350 مليونا منها ستكون على شكل “خطوط ائتمان ميسّرة”، ومئة مليون على شكل منح.

وأكد أن بلاده أرسلت 1100 طن من المواد الاغاثية الى جارتها الجنوبية فور وقوع الكارثة، وستنظر في سبل أخرى للتخفيف من الخسائر، بما في ذلك تشجيع السياحة الهندية إلى سريلانكا.

وضرب الاعصار سريلانكا بينما كانت تتعافى من أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها عام 2022، حين نفدت احتياطياتها من النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.

واستعاد الاقتصاد المحلي استقراره نتيجة حزم إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 2,9 مليار دولار، تمت الموافقة عليها مطلع 2023.

