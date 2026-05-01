الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال والكيروسين

رفعت الهند الجمعة أسعار غاز البترول المسال للاستخدام التجاري والكيروسين المخصص للشركات الدولية، على خلفية الاضطرابات في الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت الشركة الرسمية لتوزيع الطاقة.

وأعلنت “إنديان أويل كوربوريشن ليميتيد”، وهي أكبر شركة لتجارة الطاقة في البلاد “تعديل أسعار أسطوانات غاز البترول المسال والمخصص للاستخدام التجاري”.

وتُظهر قائمة أسعار الشركة زيادة قدرها 993 روبية (10,50 دولارات) في سعر أسطوانة غاز البترول المسال سعة 19 كيلوغراما والمخصصة للاستخدام التجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 48% تقريبا في العاصمة نيودلهي. وتختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى تبعا للضرائب المحلية.

وستؤثر هذه الزيادة الحادة خصوصا على المطاعم التي سبق لعدد كبير منها أن قلّص أنشطته منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشركة أيضا رفع سعر الكيروسين للرحلات الدولية.

وبحسب قائمة أسعار الشركة، ارتفع سعر الكيروسين بنحو 5% في نيودلهي.

وتعتمد الهند بشكل كبير على واردات الطاقة، وخصوصا غاز البترول المسال الذي تستورد 60% من احتياجاتها منه، بما أن شريحة واسعة من السكان تستخدمه للطهي.

ومنذ أن شهدت الواردات اضطرابا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، تعمل نيودلهي على ضمان إمدادات كافية للأسر والقطاعات الأساسية، مما أربك عددا كبيرا من المطاعم والمصانع ومحطات توليد الطاقة.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة أن الهند لا تواجه أي نقص كبير في الوقود.

ساي/رك/ح س

