الهند وفيتنام تسعيان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 24 مليار يورو بحلول 2030 (مودي)

تسعى الهند وفيتنام لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار دولار بحلول 2030، حسبما أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء عقب محادثات مع الرئيس الفيتنامي تو لام في نيودلهي.

وقال مودي في كلمة إن “حجم التبادل التجاري بين الهند وفيتنام تضاعف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 16 مليار دولار. وقد اتخذنا اليوم عدة قرارات هامة لرفعه إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030”.

وأضاف “سنرتقي بتعاوننا إلى آفاق جديدة”.

وقال لام خلال زيارته الأولى للهند بصفته رئيسا، إن البلدين “سيعززان التعاون الدفاعي والأمني” وسيسهمان في “ترسيخ بيئة من السلام والاستقرار”.

وأوضح الجانبان أن المحادثات تناولت قطاعات مثل التعليم والمعادن النادرة وأنظمة الدفع الرقمي، بما يعكس “الشراكة الاستراتيجية الشاملة المعززة بين الهند وفيتنام” بحسب مودي.

وحظي لام باستقبال حافل في القصر الرئاسي حيث استعرض مع مودي مراسم أقامها حرس الشرف.

وبدأ الرئيس الفيتنامي زيارته للهند الثلاثاء بزيارة إلى بود غايا، موقع الحج البوذي في ولاية بيهار الشرقية، حيث يُعتقد أن بوذا بلغ التنوير.

ويرافق لام وفد تجاري كبير، ومن المقرر أن يزور أيضا بومباي، المركز المالي للهند.

وتسعى فيتنام إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند، فيما تسعى شركات مثل شركة فينفاست العملاقة للسيارات الكهربائية لتعزيز حضورها في أسواق الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.

وكانت وسائل إعلام هندية قد أشارت إلى أن محادثات الأربعاء قد تتضمن صفقة محتملة بقيمة 700 مليون دولار لشراء صواريخ براهموس بعيدة المدى من الهند، لكن لم يصدر أي إعلان بهذا الشأن من أي من الزعيمين.

والتقى لام مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال الثلاثاء لمناقشة “تعزيز” الشراكة بين البلدين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال.

ويتوجه لام الخميس إلى سريلانكا في زيارة تستغرق يومين لمحادثات بشأن التجارة والاستثمار والسياحة، وفق بيان لكولومبو.

