الوكالة الدولية للطاقة تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط وانخفاض الاستهلاك في الصين

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خفّضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها الخميس وقالت إن نمو الطلب العالمي على النفط يواصل التباطؤ وأن الاستهلاك في الصين انخفض.

وقالت الهيئة ومقرها في باريس والتي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على النفط زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا فقط في الفصل الثاني، وهو أبطأ معدل منذ أكثر من عام.

وجاء في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن “استهلاك النفط في الصين، المحرك لنمو الطلب العالمي على النفط منذ فترة طويلة، انكمش في نيسان/أبريل وأيار/مايو”.

وكان الطلب الصيني في الفصل الثاني أيضا أقل بشكل هامشي مقارنة بالفترة من عام 2023.

وبينما استفاد الطلب في هذه الفترة من إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد، قالت الوكالة الدولية للطاقة إن الانخفاض الأخير “يشير أيضا إلى تباطؤ جوهري” وأن “التراجع في الوقود الصناعي يشير إلى ضعف أوسع في التصنيع”.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة ديون عقارية وضعف الاستهلاك وشيخوخة السكان وتوترات جيوسياسية في الخارج.

وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط هذا العام بمقدار 0,2 مليون برميل يوميا وصولا إلى 17 مليون برميل يوميا. ومع أن ذلك سيمثل زيادة بمقدار 0,5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 2023، إلا أنه أقل بكثير من الزيادة البالغة 1,5 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

وتتوقع الوكالة تباطؤ نمو الطلب الصيني إلى 0,3 مليون برميل يوميا في 2025، وهو انخفاض قدره 0,2 مليون برميل يوميا أيضا عن توقعاتها السابقة.

وستشهد العودة إلى الوضع الطبيعي لذي كان قائما قبل كوفيد والنمو الضعيف، انخفاض حجم الصين في الزيادة في الطلب العالمي على النفط، إذ لن تمثل سوى 40% من هذه الزيادة في عامي 2024 و2025، مقارنة بنحو 70% في العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وستشكل اقتصادات ناشئة مثل الهند والبرازيل حصة أكبر في نمو الطلب العالمي على النفط، في حين ستشهد الاقتصادات المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انخفاضا في الاستهلاك.

وقالت الوكالة “من المتوقع أن يبلغ معدل الزيادة العالمية أقل بقليل من مليون برميل يوميا في عامي 2024 و2025، فيما يشكل النمو الاقتصادي دون المستوى وزيادة الكفاءة والمركبات الكهربائية بمثابة رياح معاكسة”، وفق الوكالة.

وقلصت الوكالة توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2024 بمقدار 0,1 مليون برميل يوميا إلى 103,1 ملايين برميل يوميا وتوقعاتها لعام 2025 بمقدار 0,2 مليون برميل يوميا إلى 104,0 ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قالت الوكالة إنها تتوقع أن يستقر الطلب العالمي على النفط عند قرابة 106 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العقد مع انخفاض الطلب في الاقتصادات المتقدمة.

رل/غد/غ ر