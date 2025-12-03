الولايات المتحدة تعلق طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة

اتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة إجراءات جديدة الثلاثاء للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة عبر تعليق جميع طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بينها أفغانستان واليمن والسودان.

يأتي التحرّك الأخير بعدما أشار مسؤولون أميركيون مؤخرا إلى أنهم سيشددون بشكل كبير القيود على الهجرة بعد إطلاق نار أدى إلى مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة زميل لها بجروح الأسبوع الماضي، واتُّهم فيه مواطن أفغاني.

وأفادت مذكّرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بأن السلطات علّقت معالجة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد) والجنسية لمواطني 12 دولة لم يعد يُسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة منذ حزيران/يونيو هي أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، إضافة إلى مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

والمشتبه به الرئيسي في عملية إطلاق النار التي وقعت في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر هو مواطن أفغاني دخل إلى الولايات المتحدة في إطار عمليات الإجلاء الواسعة التي تمّت أثناء انسحاب القوات الأجنبية من بلاده عام 2021.

ودفع ببراءته الثلاثاء من تهم القتل الموجّهة إليه.

وجاء في المذكرة أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية “تلعب دورا محوريا في منع الإرهابيين من العثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة”.

ولفتت المذكرة إلى أن الولايات المتحدة شهدت مؤخرا “ما يمكن أن يتسبب به غياب الفحص والتدقيق ومنح الأولوية لإجراءات البت المستعجلة، للشعب الأميركي”، مشيرة إلى عملية إطلاق النار الأسبوع الماضي كمثال على ذلك.

– عدم يقين –

وأفاد بعض خبراء قانون الهجرة بأن الوثيقة أدخلت كثيرين في حالة من عدم اليقين.

وقال آرون ريشلين-ميلنك من “مجلس الهجرة الأميركي” في منشور على “إكس” إنه “يتم تعليق ملفات حتى الأشخاص الذين نجحوا في امتحان الجنسية بالكامل، وباتوا على بعد أمتار عن خط النهاية”.

وقد يواجه الأشخاص الذين تمّت بالفعل معالجة طلباتهم المزيد من التدقيق إذ تتعهّد المذكرة بـ”مراجع شاملة” لأوضاع مواطني الدول الـ19 الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بعد 20 كانون الثاني/يناير 2021.

وأعلن ترامب الذي تعهّد أثناء حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير المسجّلين في أعقاب عملية إطلاق النار في واشنطن، بأنه ينوي “إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع بلدان العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بالكامل”.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الاثنين بأنها ستسعى لتوسيع قائمة البلدان الخاضعة للقيود.

وقالت على منصة “إكس” “اجتمعت للتو مع الرئيس. أوصي بحظر كامل للسفر على كل دولة تغرق أمتنا بالقتلة والمتطفلين ومدمني الامتيازات”، من دون أن تذكر الدول التي ينبغي أن تكون مشمولة في الحظر.

وذكر الإعلام الأميركي الثلاثاء بأن السلطات الفدرالية تخطط لإطلاق عملية كبيرة لتطبيق أنظمة الهجرة ضد مهاجرين صوماليين في مينيسوتا خلال الأيام المقبلة، ليرد القادة المحليون بالإعلان بأن شرطة الولاية لن تتعاون.

وقال رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي إن “قيمنا والتزاماتنا حيال الجالية الصومالية وحيال كل جالية من المهاجرين والناس في مدينتنا صلبة ولن تهتز”.

