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الولايات المتحدة صادقت على اتفاق يتمحور خصوصا على المعادن النادرة مع الصين

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أفاد البيت الأبيض الخميس عن تقدّم في مجال المبادلات التجارية مع الصين وأشار مسؤول إلى مصادقة الطرفين على اتفاق يتمحور خصوصا على تسريع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

وخلال حدث في واشنطن، قال الرئيس الأميركي إنه تمّ “للتوّ توقيع” اتفاق بشأن التجارة مع الصين، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس لاحقا بأن الولايات المتحدة والصين صدّقتا على الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه خلال المفاوضات السابقة بين البلدين.

وردّا عن سؤال حول تصريح ترامب المقتضب، أحال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك عبر قناة “بلومبرغ” إلى مفاوضات لندن، مشيرا إلى أن الاتفاق الإطاري الذي كان يتطلّب موافقة على أعلى المستويات قد “وقّع وختم”.

وفي منتصف حزيران/يونيو، اتّفقت واشنطن وبكين في لندن على “إطار عام” لتسوية الخلافات التجارية بينهما، على أن يصدّق عليه رئيسا البلدين.

وأتت هذه المفاوضات بعد محادثات أولى عقدت في جنيف في أيار/مايو وأفضت إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الطرفين.

وشكّلت المعادن النادرة الصينية محورا أساسيا للمفاوضات التي جرت في العاصمة البريطانية، مع رغبة الولايات المتحدة في إعادة وتيرة الصادرات إلى سابق عهدها بعدما اعتبر البيت الأبيض أنها باتت منخفضة جدّا.

وهذه المواد الأوّلية أساسية لصنع البطاريات الكهربائية والطواحين الهوائية وأنظمة الدفاع (من صواريخ ورادارات وأقمار اصطناعية) على سبيل التعداد.

وكانت بكين ترغب من جانبها في أن تعيد واشنطن النظر في بعض القيود المفروضة على صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين، ولا سيّما السلع التكنولوجية.

دك-بيس/م ن/دص

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